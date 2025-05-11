الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تفتتح جميع مراحل مشروع تطوير محور الشندغة

"طرق دبي" تفتتح جميع مراحل مشروع تطوير محور الشندغة
11 مايو 2025 13:44

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجسر الخامس والأخير ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الميناء، لتكون بذلك قد انتهت من مراحل تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، وبحيث أصبحت الحركة المرورية انسيابية دون توقف من جسر القرهود باتجاه ميناء راشد، حتى جسر إنفينيتي وصولاً لسوق الواجهة البحرية، والعكس.

 

وأسهمت المراحل المنجزة في خفض زمن الرحلة من 80 دقيقة إلى 12 دقيقة، كما أصبحت الحركة المرورية سلسة  دون توقف من شارع جميرا باتجاه جسر إنفينيتي، بزمن رحلة 5 دقائق، وكذلك الحركة من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الميناء وصولاً لشارع الوصل عند تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بزمن رحلة 5 دقائق.

 

وتنفذ الهيئة حالياً مشروع نفق شارع الخليج الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، بطول 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما بدأت مؤخراً تنفيذ مداخل ومخارج لجزر دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد. 

 

أخبار ذات صلة
حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح آل مكتوم
محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والموصلات، أن مشروع تطوير محور الشندغة، يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، شملت تنفيذ جسور وأنفاق بطول 18 كم.

 

 وقال إن المحور يخدم منطقتي ديرة وبردبي، إضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية مثل جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، وإن عدد السكان الذين يخدمهم المشروع يقدر بمليون نسمة، لافتا إلى أنه يسهم في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 6400 مركبة في الساعة، إلى 24000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030م، ورفع مستوى السلامة المرورية، بينما تقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بــ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً. 

 

 

 

المصدر: وام
طرق دبي
دبي
الشندغة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
مهرجان الشعراء المغاربة يختتم فعاليات الدورة السادسة
التعليم والمعرفة
مهرجان الشعراء المغاربة يختتم فعاليات الدورة السادسة
اليوم 22:37
حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم
اليوم 22:31
صورة مجمعة لأردوغان وزيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي بحث مع أردوغان محادثات وقف إطلاق النار
اليوم 22:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©