حمدان بن محمد يزور قاعدة الظفرة الجوية ويشيد بجاهزية القوات الجوية والدفاع الجوي وتطور منظومتها

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة بوحداتها كافة تقدم دائماً النموذج المشرف للانضباط والكفاءة الميدانية بأداء يتسم بأعلى مستويات الاحترافية، والعمل الدؤوب على تطوير القدرات الذاتية والسعي لامتلاك أحدث الوسائل وأكثرها فاعلية بما يمكنها من تحقيق التفوق الميداني في الأوقات كافة، وهو ما يزيد من رسوخ الثقة في قدرتها الكاملة على القيام بواجباتها كافة، تجاه الوطن بكل تمكُّنٍ وتفانٍ وشجاعةٍ وإقدام.

جاء ذلك خلال زيارة سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، في إطار حرص سموّه على تفقُّد مختلف وحدات القوات المسلحة، والوقوف على مدى جاهزيتها، والاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز مستويات كفاءة مختلف القطاعات الدفاعية.

كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى القاعدة، معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي القوات الجوية والدفاع الجوي.

شملت الزيارة جولة في القاعدة ومرافقها، اطّلع سموّه خلالها على أنظمة القيادة والسيطرة المستخدمة، ومنظومات الدعم اللوجستي والفني، التي تعكس المستوى المتقدم لقدرات قواتنا الجوية.

وتضمّنت الجولة أيضاً زيارة مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي واستمع سموّه إلى عرض حول مهام المركز، ومجالات عمله في تطوير الكفاءة الدفاعية الصاروخية، إلى جانب برامجه المتقدمة في مجالات التدريب، والمحاكاة، والاختبار، والجهود المبذولة لتوطين المعرفة الدفاعية المتخصصة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ما لمسه خلال الزيارة من تفانٍ وكفاءة يعكس حجم الجهود التي تبذلها القوات الجوية والدفاع الجوي في تأسيس بنية دفاعية متكاملة تكفل كافة مقومات الحماية للوطن ومقدراته، وتضمن لها القدرة الكاملة على القيام بدورها على أكمل وجه في مواجهة أي تحديات.

وقال سموه: «إن ما لمسته اليوم من تطور في الإمكانات البشرية والتقنية، وما يتم بذله من جهود في مجالات التدريب والتحديث، يؤكد أن قواتنا المسلحة تملك كافة العناصر التي تضمن لها التفوق الميداني والجاهزية الدفاعية الكاملة للقيام بكافة المهام التي قد توكل إليها في أي وقت كان وضمن الظروف كافة».

وأشاد سموّه بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية، من حيث امتلاك المهارات النوعية في التعامل مع أحدث التقنيات والمنظومات العسكرية، مؤكداً أن أمن الإمارات أمانة في أعناق الجميع، وأن الواجب يفرض أن نكون دائماً على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

في ختام الزيارة، توجّه سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالشكر والتقدير لجميع منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن وصون مكتسباته، وضمان أمنه في كل الأوقات.