حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح اليوم، اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان، وذلك في مقر الجامعة.

وأثنى سموه في مستهل الاجتماع على جهود الأعضاء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، معرباً سموه عن سعادته بالتقدم التي وصلت إليه الجامعة وارتقائها وتسارع خطاها بين الجامعات المحلية للوصول إلى مرحلة الريادة، مشيداً سموه بعملية دمج الشهادات المهنية العالمية في العملية التعليمية، والتي تعكس التزام الجامعة بتأهيل الطلبة لمتطلبات سوق العمل.

واعتمد المجلس الميزانية العامة للعام الأكاديمي 2025-2026، وموعد تخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة خورفكان، والذي سيكون في يناير 2026م، كما اعتمد المجلس طرح برنامج الحاسوب بفروعه المختلفة وإنشاء حضانة تابعة للجامعة.

وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، والتي تُعنى بمتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة، بما يسهم في تعزيز البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة.

واستعرض المجلس تقرير الدكتور علي عبدالله النقبي مدير جامعة خورفكان، الذي تناول سير العمل في الجامعة والأداء المؤسسي وأبرز المستجدات وما حققته الجامعة من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي تعكس حرص الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية، إضافة إلى الأفكار والمقترحات التطويرية التي تشمل المرافق والمنشآت الخاصة بجامعة خورفكان لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة.

واطلع المجلس على تقرير تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية في إطار سعي الجامعة إلى تمكين الكفاءات الواعدة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي، والشراكات التي أبرمتها الجامعة مع الشركاء الاستراتيجيين والجامعات العالمية بهدف تبادل البرامج التعليمية وتهيئة الطلبة لسوق العمل، حيث استعرض المجلس برنامج علوم البحار والتميز الأكاديمي، والذي تم طرحه بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، وأبرز المستجدات في برنامج علوم البحار والأحياء المائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

وتعرف المجلس على تفاصيل ⁠زيارة طلبة علوم البحار والأحياء المائية لجامعة إكستر في بريطانيا المقررة خلال الفترة الصيفية، وموعد افتتاح مركز علوم البحار والذي سيكون في أكتوبر المقبل، كما اعتمد المجلس الاسم الرسمي للمركز وهو «مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار».

واطلع المجلس على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الأمناء وهي اللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.

حضر الاجتماع كل من: المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وهنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور هاشم بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبدالله النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية مدينة خورفكان، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار سمو رئيس جامعة الشارقة، ومحمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ستيوارت بيرهوب، رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر.