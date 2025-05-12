الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد

محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد
12 مايو 2025 20:35

  • أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي للإعلام، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.ويضم المجلس في عضويته: منى غانم المرّي، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً للمجلس، ونهال يوسف بدري، أميناً عاماً، والأعضاء: هالة بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعائشة عبدالله ميران، وعبدالله حميد بالهول، ومحمد علي لوتاه، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وخلفان جمعة بالهول، وعصام عبد الرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، وعارف محمد أميري.
    ويُعمل بالقانون اعتباراً من 15 أبريل 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
    ويأتي التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام مواكباً لاتساع دائرة اختصاصاته وفق ما نصّ عليه القانون رقم (29) لسنة 2024 بشأن مجلس دبي للإعلام، والذي منح المجلس مزيداً من الصلاحيات مع توسيع دائرة اختصاصه لتنفيذ استراتيجيات وخطط تطوير قطاع الإعلام في دبي بأسلوب فعّال يتسم بالكفاءة وسرعة الأداء ومواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات التنافسية في هذا المجال وفق أرقى المعايير العالمية.
    كما يأتي تشكيل المجلس مواكباً لمقررات المرسوم رقم (67) لسنة 2024 بنقل «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي» من «سلطة دبي للتطوير» إلى «مجلس دبي للإعلام»، واعتماد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس «مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية»، التابع لمجلس دبي للإعلام، حيث حلّ المكتب محل اللجنة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية التي أوردها القانون، وبما يكفل تأكيد فرص الارتقاء بمجالي صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية كرافدين مهمين في مجال الإعلام الجديد والاقتصاد القائم على المعرفة، وبما يحمله المجالان من فرص نمو كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

أخبار ذات صلة
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
دبي الأولى عربياً وآسيوياً والرابعة عالمياً في مؤشر IMD للمدن الذكية 2025
المصدر: وام
أحمد بن محمد بن راشد
محمد بن راشد
دبي
مجلس دبي للإعلام
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
الرياضة
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
اليوم 14:20
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الرياضة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
اليوم 13:58
انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
علوم الدار
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
اليوم 13:58
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
علوم الدار
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©