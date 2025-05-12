محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي للإعلام، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.ويضم المجلس في عضويته: منى غانم المرّي، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً للمجلس، ونهال يوسف بدري، أميناً عاماً، والأعضاء: هالة بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعائشة عبدالله ميران، وعبدالله حميد بالهول، ومحمد علي لوتاه، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وخلفان جمعة بالهول، وعصام عبد الرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، وعارف محمد أميري.

ويُعمل بالقانون اعتباراً من 15 أبريل 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام مواكباً لاتساع دائرة اختصاصاته وفق ما نصّ عليه القانون رقم (29) لسنة 2024 بشأن مجلس دبي للإعلام، والذي منح المجلس مزيداً من الصلاحيات مع توسيع دائرة اختصاصه لتنفيذ استراتيجيات وخطط تطوير قطاع الإعلام في دبي بأسلوب فعّال يتسم بالكفاءة وسرعة الأداء ومواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات التنافسية في هذا المجال وفق أرقى المعايير العالمية.

كما يأتي تشكيل المجلس مواكباً لمقررات المرسوم رقم (67) لسنة 2024 بنقل «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي» من «سلطة دبي للتطوير» إلى «مجلس دبي للإعلام»، واعتماد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس «مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية»، التابع لمجلس دبي للإعلام، حيث حلّ المكتب محل اللجنة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية التي أوردها القانون، وبما يكفل تأكيد فرص الارتقاء بمجالي صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية كرافدين مهمين في مجال الإعلام الجديد والاقتصاد القائم على المعرفة، وبما يحمله المجالان من فرص نمو كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.