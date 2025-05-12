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افتتاح معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025

إسحاق صالح البلوشي خلال افتتاح المعرض (وام)
13 مايو 2025 01:00

دبي (وام)
افتتح اللواء ركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، النسخة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي.
وقام راعي الحفل بجولة رافقه خلالها كبار ضباط وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار المسؤولين، واطلع على الفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة للمجندين، إلى جانب المبادرات والتسهيلات التي يوفرها المعرض بدعم من وزارة الدفاع؛ بهدف تمكين خريجي الخدمة الوطنية للإسهام في بناء جيل واعد من الكفاءات الوطنية القادرة على تعزيز الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستقبلية.

وقال مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة في هذه المناسبة: «يشكل معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في نسخته الثامنة، منصة وطنية رائدة تعكس مدى التزام مؤسسات الدولة بتمكين خريجي الخدمة الوطنية ودمجهم في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتنمية رأس المال البشري».
وأضاف «إننا في وزارة الدفاع نفخر برؤية هذه الكوكبة من الشباب الإماراتي الذين أظهروا الانضباط والكفاءة خلال فترة خدمتهم، وهم اليوم على أتم الاستعداد لتسلم أدوار فاعلة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة».

80 جهة
يضم معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في نسخته الثامنة هذا العام أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تمثل نحو 30 قطاعاً متنوعاً، وتسعى هذه الجهات إلى دعم وتشجيع أكثر من 20.000 مواطن ومواطنة لتحقيق النجاح المهني والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

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ويأتي تنظيم هذا المعرض انطلاقاً من رؤية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأهمية دمج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في سوق العمل، وتيسير التواصل مع الجهات المشاركة في المعرض، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

الفرص الوظيفية
علاوة على الفرص الوظيفية التي يوفرها، يقدم المعرض هذا العام منصة معرفية متكاملة، من خلال تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل متخصصة، يقدمها أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات متنوعة.

مستقبل الوظائف
تتناول هذه الورش طيفاً واسعاً من الموضوعات التي تواكب المتغيرات العالمية في سوق العمل، أبرزها: تأثير التكنولوجيا الحديثة والابتكار على بيئة العمل، ومستقبل الوظائف في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، وغيرها من المواضيع، حيث تهدف هذه الورش إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي برنامج الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم على اجتياز مقابلات العمل، واختيار المسار الوظيفي المناسب.

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