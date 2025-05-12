دائرة الصحة - أبوظبي و«سي بي إكس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة «سي بي إكس» (CPX)، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني المتكاملة، مذكرة تفاهم خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، بهدف تعزيز منظومة الأمن السيبراني والمرونة الرقمية ضمن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

وبحضور خلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي، وقَّع الاتفاقية المهندس عيسى ناصر الحمادي، مدير مكتب أمن المعلومات والأمن السيبراني في دائرة الصحة - أبوظبي، وهادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي إكس»، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون يرتكز على تعزيز المرونة السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية على مستوى القطاع، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات في مجال الأمن السيبراني.