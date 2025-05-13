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سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية المقدوني

سيف بن زايد
13 مايو 2025 12:19

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية بجمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل الشرطي والأمني، وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين، وتطوير التعاون البنّاء لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، كما تم تناول الشراكة القائمة بين الجانبين في مجالات العمل الأمني والشرطي، ومناقشة أوجه تطوير قنوات العمل المشترك، وتوسيع مجالات التبادل المعرفي والتقني، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي وتكامل الجهود بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضرورة تبني حلول مبتكرة وشراكات فعالة تسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها في ظل المتغيرات المتسارعة.

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حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر، عبدالقادر محمدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى دولة الإمارات، وفلاديمير ولكوفسكي، مستشار الدولة في مكتب معالي الوزير، وألكسندر ستويلفسكي، مساعد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيفيكا ستانكوفسكي، مساعد الوزير للرقابة الداخلية والتحقيقات الجنائية والمعايير المهنية، وإيليا تشالشيف، مساعد مدير إدارة الشرطة الجنائية، وعدد من أعضاء الوفد المقدوني.

المصدر: وام
مقدونيا الشمالية
سيف بن زايد
الإمارات
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