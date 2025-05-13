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علوم الدار

مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يطلق هُويته المؤسسية

مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يطلق هُويته المؤسسية
13 مايو 2025 15:24

 أطلق «مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة» هُويته المؤسسية التي تعكس التوجُّهات الاستراتيجية الطموحة للمركز ورؤيته المستقبلية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تنفيذ رؤيته المتمثّلة بحماية المجتمع والبيئة والحفاظ على إمارة أبوظبي آمنةً من خلال قدرتها على إدارة المواد الخطرة.

وكشف المركز عن هويته المؤسسية التي ترتكز على أهداف تشمل وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة، والتمكين وبناء القدرات في هذا المجال، وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

ويستلهم الشكل المثلث المعايير العالمية المُتَّبَعة من الجهات العالمية المعنيَّة في إدارة المواد الخطرة، وتُمثِّل الأضلع الخارجية عنصر الاحتواء والحماية. ويحمل الشعار ألواناً ذات دلالات محدَّدة، حيث يمثِّل اللون البرتقالي السلامة والحماية، ويرمز اللون الأزرق المعدني إلى المرونة والاحتواء، وتُجسِّد هذه التفاصيل في مجملها القيم الجوهرية للمركز.

  • مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يُطلق هُويته المؤسَّسية
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وقال خلفان عبدالله خلفان المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة: «يأتي إطلاق الهُوية المؤسسية للمركز تدشيناً لمرحلة استثنائية في مسيرته نحو الريادة، وترجمةً لتطلُّعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة آمنة للاستثمار، في إطار رؤية أبوظبي 2030».

وأضاف المنصوري: «يهدف إطلاق الهُوية المؤسسية الجديدة إلى توحيد الصورة المؤسسية، وتعزيز الثقة مع الشركاء والمجتمع. ويطمح المركز من خلال هذه الهُوية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية رائدة في مجال إدارة المواد الخطرة، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية».

ويستهدف المركز في عمله مجموعة من القطاعات الرئيسية تشمل الأمن والسلامة والطاقة والنقل والبيئة والصحة والغذاء والتخطيط العمراني والماء، إلى جانب المنشآت والشركات في القطاع الخاص. وستُسهم الهُوية المؤسسية للمركز في ضمان التواصل الفعّال والتفاعل الإيجابي مع القطاعات المستهدفة، وترسيخ فهمٍ أعمقَ عن دور المركز ورؤيته للأعوام المقبلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إدارة المواد الخطرة
الهوية المؤسسية الجديدة
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