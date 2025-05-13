"أبوظبي للإعلام" تشارك في "كابسات 2025"

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها ممثلة بشركة لايف للإنتاج التابعة لها، في فعاليات النسخة الواحدة والثلاثين للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2025"، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة شركة أبوظبي للإعلام في المعرض بما ينسجم مع خططها للمشاركة الفاعلة والنوعية في أهم وأبرز الفعاليات المتخصصة بقطاع الإعلام، والتي توفر منصة تدعم مستهدفاتها الاستراتيجية في مواكبة التطورات المتسارعة للقطاع، وتوظيف بنية تحتية وتقنية متقدمة تدعم التزام الشركة في تقديم محتوى إعلامي هادف يجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه وفق أعلى المعايير العالمية في الإنتاج.

وباعتبارها أكبر شركة إنتاج تلفزيوني عالي الجودة على مستوى المنطقة بأصول تتجاوز أكثر من 200 مليون درهم إماراتي، من المقرر أن تستعرض شركة لايف للإنتاج خلال الفعاليات محفظتها المتنوعة من حلول وخدمات البث التلفزيونية والإذاعية والإنتاجية والمخصصة لشركات البث ودور الإنتاج، إلى جانب البنية التكنولوجية المتقدمة وأسطول النقل الخارجي الحديث بمعايير عالمية عربات البث الفضائي بتقنيات عالية الجودة التي تتمتع بها، إضافة إلى الأستوديوهات الحديثة ومحطات الإرسال الإذاعية، فضلاً عن قدرات فريق العمل وخبراته المتنوعة على مستوى قطاع الإعلام وفي مجالات التصميم وبناء المنصات والتسجيل والمحتوى.

وقال أحمد محسن المنهالي، الرئيس التنفيذي لدائرة التكنولوجيا والعمليات في شركة أبوظبي للإعلام: "تعتبر مشاركتنا في معرض "كابسات" لهذا العام فرصة استراتيجية لإبراز النموذج التشغيلي المتجدد التي تتميز به شركة لايف للإنتاج على صعيد الإنتاج التلفزيوني والإذاعي المباشر وإنتاج البرامج والأعمال الدرامية، وعلى صعيد مشاريع النقل الخارجي لمختلف الفعاليات، والذي رسخ خلال السنوات الماضية سمعة الشركة الرائدة في هذه المجالات على مستوى المنطقة".

وأضاف المنهالي: "نستهدف من خلال المشاركة التفاعل مع الحضور الإقليمي والدولي الكبير الذي تجذبه هذه الفعالية المهمة كل عام، واطلاعهم على قدرات الشركة عالمية المستوى في مجالات المحتوى المُبتكر واستراتيجيات البث وأحدث التكنولوجيا، إلى جانب التواصل مع أبرز الشركات والكفاءات المحلية لمشاركة المعارف والخبرات".

يذكر أن "كابسات" يعتبر المعرض المتخصص الأبرز على مستوى المنطقة في مجال الإعلام والترفيه وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والوحيد الذي يركز على مستقبل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 18,800 متخصص في مجال الإعلام والترفيه من أكثر من 120 دولة، بمن في ذلك المهندسون وخبراء تكامل الأنظمة والمتخصصون في قطاع البث وصناع المحتوى الرقمي، فضلاً عن مشتري وبائعي ومنتجي وموزعي المحتوى الرقمي.