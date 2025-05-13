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علوم الدار

«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام

«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام
13 مايو 2025 19:07

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، برنامجاً تجريبياً لتوظيف تقنية الطائرات بدون طيار "الدرون" في تنظيف واجهات محطات مترو وترام دبي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات باستكشاف حلول مستقبلية تُعزز مستويات السلامة، وتُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتدعم الأهداف البيئية بجودة عالية.
ويمثل هذا المشروع تحوّلاً لافتاً لأساليب التنظيف التقليدية، التي كانت تتطلب ما يصل إلى 15 فرداً لكل محطة أما التقنية الجديدة، فتعتمد على فريق عمل أصغر مكوّن من 8 أفراد، ما يسهم في تقليص التدخل البشري ملحوظ وبنسبة تصل إلى 50%، ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمل في المناطق المرتفعة أو التي يصعب الوصول إليها.
كما تحقق هذه التقنية كفاءة عالية في التنظيف وبوقت قياسي مع المحافظة على نفس مستوى الجودة.
وقال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات إن هذا المشروع التجريبي يعكس حرص الهيئة على تبني تقنيات مبتكرة تُعزّز مستويات السلامة، وتحسّن كفاءة استخدام الموارد، وتدعم أهداف الاستدامة لإمارة دبي ويُعدّ الاستخدام التجريبي لتقنية تنظيف واجهات محطات المترو والترام باستخدام الطائرات بدون طيار خطوة نحو اعتماد ممارسات صيانة أكثر ذكاءً، تُقلّل من الأثر البيئي، وتُوفر بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين.
وأضاف أن تقنية الطائرات بدون طيار تساهم في الحد من تعريض الفريق الفني للتعرض إلى أخطار العمل في الأماكن العالية، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي في استهلاك المياه للمحطة، مما يُعدّ إضافة مهمة إلى إستراتيجية الهيئة البيئية.

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