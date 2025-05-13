«كهرباء الشارقة» تطلق مرحلة جديدة من مبادرة ترشيد المنازل

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مرحلة جديد ة من مبادرة ترشيد المنازل يستفيد منها أكثر من 7000 مستفيد من الحاصلين على علاوة التضخم بإمارة الشارقة.

وأكد ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» تعمل على ترسيخ مفهوم الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها لغدٍ أخضر وأكثر إشراقاً.

وأضاف راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بـ«الهيئة»، أن مبادرة ترشيد المنازل، الخاصة بمستفيدي دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، استفاد منها أكثر من 6353 منزلاً، وتمت مناقشة آليات انطلاق المرحلة الجديدة مع وزارة تمكين المجتمع، والتي تشمل 7677 مستفيداً من علاوة التضخم.

وأضاف أن «الهيئة» تعمل على التعاون وتقديم الدعم اللازم لكافة الفئات؛ بهدف الحفاظ على البيئة والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق أفضل ممارسات الترشيد، واتباع نمط حياة مسؤول ومستدام للحد من الهدر.