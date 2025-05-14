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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يصل إلى الرياض

خالد بن محمد بن زايد يصل إلى الرياض
14 مايو 2025 11:10

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الرياض؛ ليرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية الأميركية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
 
وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.
 
ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.
وتُعقد في وقت لاحق من اليوم في الرياض القمة الخليجية الأميركية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

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المصدر: وام
الرياض
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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