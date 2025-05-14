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علوم الدار

طحنون بن زايد يبحث مع روث بورات آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة

طحنون بن زايد يبحث مع روث بورات آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة
14 مايو 2025 14:22

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في "ألفابت" و"جوجل"، آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، بما يعزز الرؤية المشتركة لمستقبل قائم على التكنولوجيا المسؤولة والتحول الرقمي، ويلبّي في الوقت نفسه احتياجات البنية التحتية الحاسوبية. وفق الحساب الرسمي لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عبر منصة إكس.

كما استعرض اللقاء فرص التعاون الواعدة التي تسهم في تعزيز الاستثمار والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، بالإضافة إلى خطط أبوظبي لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالريادة العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتعليم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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