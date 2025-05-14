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اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي

اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي
14 مايو 2025 19:57

باعتماد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تعيينات جديدة في حكومة دبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «باعتماد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي. الدكتور علوي الشيخ علي مديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي. و تثبيت المهندس مروان بن غليطه مديراً عاماً لبلدية دبي».
وأضاف سموه: «كما نعلن تعيين عمر بوشهاب، مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان».
وتابع سموه: «تعيين اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشرطة دبي للشؤون الجنائية. وتعيين اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشرطة دبي للشؤون الإدارية».

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واختتم سموه: «وتعيين محمد الشحي مديراً تنفيذياً بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
حكومة دبي
محمد بن راشد
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