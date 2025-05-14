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علوم الدار

اختتام معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص شاركت في فعاليات المعرض (وام)
15 مايو 2025 01:27

دبي (وام)

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اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، الذي أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل 30 قطاعاً متنوعاً، وزيارة أكثر من 20 ألف مواطن إماراتي على مدى ثلاثة أيام.
وأكد العميد حمد خليفة علي النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، خلال زيارته للمعرض، أهمية تمكين المجندين والخريجين، وفتح آفاق مهنية واسعة أمامهم، مشيداً بمستوى المشاركة من الجهات الوطنية.
ومن جهته، أوضح أحمد جاسم الشامسي، المدير التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات للطاقة النووية، أن الشركة تستثمر في الكفاءات الوطنية لضمان استدامة تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن برامج التدريب المقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتطور.  
كما أكدت وكالة الإمارات للفضاء نجاحها في استقطاب أحد مهندسي «مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» من خلال المعرض في نسخته الماضية، مشيرة إلى سعيها في الدورة الحالية إلى استقطاب خريجين جدد، وتوفير فرص تدريبية متخصصة ضمن مشاريعها الفضائية المستقبلية.
من جانبه، أعلن الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، إطلاق برنامج الهندسة البحرية، وتقديم 120 منحة دراسية سنوية لتأهيل الطلبة للعمل في قطاع النقل البحري، دعماً لجهود التوطين والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وشهد المعرض تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل وجلسة نقاشية، تناولت تحولات سوق العمل، ودور الإعلام والتعليم في مواجهة التطرف، إضافة إلى تقديم برامج تطوير مهني شاملة.
وأكد العقيد الركن جمال ناصر البلوشي، المتحدث الرسمي لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025، أن المعرض يعكس التزام القيادة الرشيدة بتمكين الكفاءات الوطنية، ويأتي في إطار دعم «رؤية الإمارات 2031» الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي يقوده المواطن الإماراتي، مشيراً إلى أن رسالة المعرض لهذا العام هي أن «خدمة الوطن لا تنتهي بانتهاء فترة التجنيد، بل تفتح الأبواب لمستقبل مهني وعطاء وطني مستدام».
وقال العقيد الركن البلوشي: إن المعرض الذي اختتم أمس في مدينة إكسبو دبي، استقطب نحو 20.000 مواطن من خريجي الخدمة الوطنية وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل، بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة. 

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