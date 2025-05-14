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رئيس الدولة يستقبل خالد بن سلمان

رئيس الدولة يستقبل خالد بن سلمان
14 مايو 2025 20:59

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان إلى سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة.. وتمنياتهما لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة دوام التطور والرفعة والرخاء في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكيمة.
وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان.. العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لمصلحة جميع شعوبها.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.

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