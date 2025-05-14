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علوم الدار

باعتماد محمد بن راشد... حمدان بن محمد يعلن تعيينات جديدة في حكومة دبي

باعتماد محمد بن راشد... حمدان بن محمد يعلن تعيينات جديدة في حكومة دبي
14 مايو 2025 22:02

باعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، عدداً من التعيينات الجديدة في حكومة دبي.
فقد أعلن سموّه تعيين الدكتور علوي الشيخ علي، مديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي، معرباً له عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسؤولياته ومهام عمله وبما يسهم في تحقيق رؤية دبي وقيادتها الرشيدة لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة.
ووجّه سموّ ولي عهد دبي الشكر إلى عوض صغير الكتبي، لما قدمه من عطاء وإسهامات وجهود مخلصة خلال الفترة الماضية في سبيل تطوير خدمات هيئة الصحة والمنظومة الصحية في دبي بشكل عام، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
إلى ذلك، أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تثبيت المهندس مروان بن غليطه، مديراً عاماً لبلدية دبي، مؤكداً سموّه دور البلدية المحوري في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة، وتطوير جودة الحياة فيها بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
كما أعلن سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعيين عمر بوشهاب، مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأعلن سموّه تعيين محمد الشحي مديراً تنفيذياً بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كما أعلن سموه تعيين اللواء حارب محمد الشامسي نائبا للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الجنائية، وتعيين اللواء أحمد زعل المهيري نائبا للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الإدارية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

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اعتمدها محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة دبي
المصدر: وام
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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