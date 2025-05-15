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علوم الدار

رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الأميركي يصل الإمارات في «زيارة دولة»

رئيس الدولة يستقبل الرئيس الأميركي في أبوظبي
15 مايو 2025 16:33

وصل فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اليوم إلى أبوظبي، في «زيارة دولة» إلى دولة الإمارات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.
كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين.
ورافق الطائرة التي تقل فخامة الرئيس الأميركي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، سربٌ من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته، حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحباً به في دولة الإمارات.

 

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المصدر: وام
دونالد ترامب
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