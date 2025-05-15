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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 مايو 2025 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:15، والمد الثاني عند الساعة 02:30، والجزر الأول عند الساعة 09:28، والجزر الثاني عند الساعة 20:12.
وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:24، والجزر الأول عند الساعة 06:07.

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