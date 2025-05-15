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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية السلوفاكي

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية السلوفاكي
15 مايو 2025 20:49

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع معالي ماتوس سوتاي إستوك وزير الداخلية بجمهورية سلوفاكيا.
وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وأهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
 كما جرى التأكيد، خلال اللقاء، على اهتمام الجانبين ببناء تعاونٍ نوعيٍ يرتكز إلى الثقة المتبادلة والعمل المشترك.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الأمنية وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية التضامن الدولي لتعزيز أمن المجتمعات وضمان استقرارها.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي وعدد من ضباط الوزارة إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير السلوفاكي.

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