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علوم الدار

ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة حسن أحمد عبدالله الخيال

سلطان بن محمد بن سلطان لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
16 مايو 2025 04:09

الشارقة (وام)
قدّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له حسن أحمد عبدالله الخيال.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة، عن صادق مواساته لذوي الفقيد سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما قدّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له حسن أحمد عبدالله الخيال.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة عن خالص تعازيه لذوي الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما قدّم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.

ولي عهد الشارقة
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الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة
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