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ودّعه رئيس الدولة.. الرئيس الأميركي يختتم زيارته إلى الإمارات

ودّعه رئيس الدولة.. الرئيس الأميركي يختتم زيارته إلى الإمارات
16 مايو 2025 15:07

غادر فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، أبوظبي في ختام «زيارة دولة»، قام بها إلى دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مودعي فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.

 كما كان في وداعه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين. 

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ورافق الطائرة، التي تقل فخامة الرئيس الأميركي لدى مغادرتها أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية، حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقة الطائرة التي تقله حتى خروجها من أجواء الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
دونالد ترامب
محمد بن زايد
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