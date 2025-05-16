وفد الداخلية الصربي يزور «المدينة الآمنة» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من وزارة الداخلية بجمهورية صربيا إدارة المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي، واطلع على الإنجازات التطويرية والأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي.

والتقى العميد الدكتور المهندس محمد الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعقيد مهندس سعيد الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة، الوفد الزائر، برئاسة معالي إيفيتسا داتشياش، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الصربي، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعرض المقدم مهندس حمد الحمادي، رئيس قسم التغييرات والحلول الرقمية أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي بالمجال المروري.