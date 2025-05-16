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مذكرة تفاهم بين «مجلس التوازن» و«آر تي أكس» والإمارات العالمية للألمنيوم

مذكرة تفاهم بين «مجلس التوازن» و«آر تي أكس» والإمارات العالمية للألمنيوم
17 مايو 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس التوازن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آر تي أكس» الأميركية، إحدى كبرى شركات الطيران والدفاع عالمياً، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، من أجل تمكين الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج معدن الغاليوم، وهو معدن أساسي يستخدم في سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء مشروع لاستخلاص وتكرير الغاليوم من مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي وترسيخ الإمارات كثاني أكبر دولة منتجة للغاليوم في العالم.
يستخدم معدن الغاليوم في العديد من الصناعات المتقدمة.
وتعزز مساهمة مجلس التوازن في تنفيذ هذا المشروع من خلال «برنامج التوازن الاقتصادي»، الذي يركز على استقطاب التكنولوجيا المتقدمة، ونقل المعرفة.
وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إن المشروع ينسجم مع توجهات استراتيجية المجلس الجديدة للأعوام 2025 - 2028، التي تركز على بناء قطاع صناعي وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تُمكّن من تحقيق الأمن الصناعي والتقني، مؤكداً أن المشروع محطة مهمة في مسار تنمية الصناعات الحيوية بالدولة.
من جانبه، قال باولو دال تشين، النائب الأول لرئيس العمليات وسلسلة التوريد لشركة «آر تي أكس»: تعتمد صناعات الطيران والدفاع بشكل كبير على توفر العناصر الحيوية النادرة، ويُشكّل اتفاق اليوم خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات موثوقة من عنصر الغاليوم، الذي يدخل في تصنيع أنظمة وحلول أساسية في هذين القطاعين».

أنظمة الإلكترونيات
أوضح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الغاليوم معدن بالغ الأهمية بصفته أحد العناصر الأساسية في صناعة أنظمة الإلكترونيات المتقدمة، وهو من المعادن التي يصعب إنتاجها تجارياً».
وتتيح الاتفاقية بين «مجلس التوازن» والإمارات العالمية للألمنيوم وشركة «آر تي أكس» فرصة لتطوير مصدر جديد للغاليوم في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير إيرادات إضافية وتعزيز القطاع الصناعي، ويتماشى مع استراتيجية نمو الصناعة الوطنية مشروع 300 مليار.

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