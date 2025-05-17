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نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية في بغداد

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية في بغداد
17 مايو 2025 16:59

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي افتتح أعمالَها اليوم في بغداد فخامةُ الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق.

وشارك في القمة عدد من قادة الدول العربية ورؤساء حكوماتها وممثليها، بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

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ضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من: سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية. 

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد على رأس وفد الدولة للمشاركة في أعمال القمة العربية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
القمة العربية
بغداد
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