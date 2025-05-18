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منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان
18 مايو 2025 13:55

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالوثبة في أبوظبي، بحضور عدد من كبار ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، التي تناولت أهمية سباقات الهجن، ودور المهرجان السنوي الختامي "ختامي الوثبة 2025" في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية، بوصفه أحد أبرز المهرجانات في المنطقة، لما يحققه من نجاحات متواصلة على الأصعدة المختلفة.

كما تفقد سموه مضمار الهجن الجديد في الوثبة، الذي يمتد لمسافة 8 كيلومترات، ودُشن بالتزامن مع انطلاقة ختامي الوثبة 2025؛ حيث تم إنجازه خلال 60 يوماً فقط، بمتابعة مباشرة من سموه، ليشكل المشروع نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة سباق الهجن.

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وأشاد سموه بالبنية التحتية للمضمار الجديد، مؤكداً أن ما حققته رياضة الهجن من تطور وانتشار يعود إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ما جعلها إحدى أبرز الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام واسع لدى محبي هذا الموروث الأصيل.

وشهد الاستقبال فقرات وأهازيج شعبية أحيتها فرق تراثية، ابتهاجاً بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في لوحة وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الأصيل، وعكست روح الترحيب والتقدير.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مأدبة
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