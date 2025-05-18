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في يوم الأسرة العالمي.."قضاء أبوظبي" تنظم فعاليات أسرية متنوعة

في يوم الأسرة العالمي.."قضاء أبوظبي"تنظم فعاليات أسرية متنوعة
18 مايو 2025 15:56

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات أسرية متنوعة، بالتزامن مع يوم الأسرة العالمي، الذي يصادف 15 مايو من كل عام، وذلك بهدف تعزيز القيم المجتمعية وتعميق الروابط الأسرية، تماشياً مع أهداف "عام المجتمع 2025"، بما يدعم ترسيخ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في إطار الاهتمام الذي توليه الدائرة لدعم الحفاظ على كيان الأسرة عبر تكثيف برامجها ومبادراتها التوعوية المبتكرة التي تتناسب مع كافة أفراد الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة البرامج الداعمة لتحقيق استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع مترابط ومتماسك، بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على الساحة العالمية.

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وتضمنت فعاليات الاحتفال بيوم الأسرة العالمي، التي استمرت 3 أيام بدأت مساء يوم الجمعة واختتمت اليوم في مركز غاليريا التجاري بجزيرة المارية في أبوظبي، ركناً للاستشارات والدردشة الأسرية المقدمة من قبل الموجهين الأسريين في دائرة القضاء، بالإضافة إلى ورش تفاعلية حول أهمية الأسرة والأبوة الإيجابية لتعزيز جودة الحياة الأسرية، فضلاً عن ركن للأطفال يحمل عنوان "عالم الطفل المبدع"، والذي يوفر أنشطة ترفيهية وتفاعلية ومسابقات للأطفال في أجواء أسرية مليئة بالبهجة والسعادة.

وتنوعت البرامج والفعاليات، لتشمل ركناً لعرض منتجات وإبداعات مراكز الإصلاح والتأهيل ومركز رعاية الأحداث، وأشغالهم اليدوية الفنية والإبداعية والتي تجسد الهوية الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد الإماراتية، وتسلط الضوء على الموروث الوطني، إلى جانب ركن للتعريف بتطبيق "أبوظبي 360"، الذي يهدف إلى مساعدة جميع أفراد مجتمع أبوظبي على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، من خلال رحلة شخصية تعيد تشكيل مفهوم الفرد للياقة البدنية والصحة الذهنية.

المصدر: وام
اليوم العالمي للأسرة
قضاء أبوظبي
الأسرة الإماراتية
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