«نسائية دبي» تنظم ملتقى دعم مرضى ألزهايمر

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي - فرع الخوانيج، أمس، ملتقى دعم مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية، ضمن مبادرة «احتياجك أمانة»، في مبنى الجمعية الرئيس بالحمرية، بحضور مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، التي شاركت فيها تجربة شخصية إنسانية مع والدها، مستعرضة التحديات التي واجهتها، والبعد الإنساني في رحلة التعامل مع المرض.

يأتي الملتقى انطلاقاً من دور الجمعية في تمكين الأسرة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتماشياً مع عام المجتمع، ترسيخاً للقيم الإنسانية والاجتماعية الوطنية المترابطة، والمنسجمة مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وقالت فاطمة العبدالله، مديرة فرع الخوانيج بجمعية النهضة النسائية: «إن مبادرة (احتياجك أمانة) هي إحدى المبادرات المجتمعية الإنسانية التي أطلقناها، وتستهدف فئة كبار المواطنين، انطلاقاً من إيماننا العميق بواجب التقدير والعناية، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم منظومة الرعاية المستدامة، وركائز التماسك الأسري.

كما شهد الملتقى، حواراً مفتوحاً مع الدكتور محمد النعماني، استشاري طب كبار السن في هيئة الصحة بدبي، الذي قدّم رؤى متخصصة حول كيفية التعامل مع مريض ألزهايمر، مسلطاً الضوء على الأساليب الطبية والنفسية التي تضمن جودة الرعاية، وتُسهم في تحسين التواصل مع المريض.