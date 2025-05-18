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شرطة الشارقة تدشن مركزاً للفحص الفني للمركبات في السيوح

شرطة الشارقة تدشن مركزاً للفحص الفني للمركبات في السيوح
19 مايو 2025 01:42

الشارقة (الاتحاد)

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دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، مركز الخدمة «شامل الإحسان» لفحص المركبات في ضاحية السيوح-الموردة 2، بالتعاون مع شركة بترول الإمارات (شامل) وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، استكمالاً لجهودها في توسيع نطاق خدماتها بالإمارة والمناطق التابعة لها، وتعزيزاً لسلسلة مراكزها للفحص الفني للمركبات، بما يسهم في رفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.
حضر التدشين العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني في شرطة الشارقة، وعلي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير التنفيذي لشركة بترول الإمارات (شامل)، وإبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بشركة الشارقة لإدارة الأصول، والعقيد خالد الكي، مدير ‏إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد محمد أحمد المحرزي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من المسؤولين بالشركات المتعاونة.

السيوح
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