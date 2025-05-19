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علوم الدار

تعرف إلى طقس الإمارات غداً

تعرف إلى طقس الإمارات غداً
19 مايو 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الثاني عند الساعة 05:17، والجزر الأول عند الساعة 12:23، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 03:05 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: 
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 26 85 25
دبي 39 28 85 25
الشارقة 39 25 85 25
عجمان 36 29 80 20
أم القيوين 36 23 75 20
رأس الخيمة 41 24 75 20
الفجيرة 36 29 85 40
العـين 45 29 45 15
ليوا 45 25 65 15
الرويس 40 24 80 15
السلع 44 27 70 10
دلـمـا 39 27 80 20
طنب الكبرى / الصغرى 36 26 85 45
أبو موسى 36 26 85 45

المصدر: وام
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