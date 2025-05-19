شخبوط بن نهيان يلتقي عدداً من وزراء موزمبيق

أبوظبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع عدد من وزراء جمهورية موزمبيق.

وضم اللقاء معالي ريكاردو كزافير سينجو وزير الشؤون المدنية في رئاسة الجمهورية، ومعالي جواو خورخي ماتلومبي وزير النقل واللوجستيات، ومعالي أمريكو موتشانغا وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.‎

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوطيدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، نحو المزيد من التقدم والازدهار.