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حكام الإمارات يعزون سلطان عمان بوفاة والدة السيدة الجليلة

حكام الإمارات يعزون سلطان عمان بوفاة والدة السيدة الجليلة
20 مايو 2025 22:22

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة والدة السيدة الجليلة.
كما بعث كل من سمو أولياء العهود ونواب حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة برقيات مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

 

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المصدر: وام
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الإمارات
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