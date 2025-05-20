الأربعاء 21 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نمو صناعي

نمو صناعي
21 مايو 2025 00:15

«اصنع في الإمارات»، منصة عالمية نجحت في إبراز جهود الدولة بتنويع اقتصادها، وترسيخ الاستدامة، عبر دفع عجلة تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع، إلى جانب إطلاق الإمارات مبادرات ومشاريع ساهمت في تحقيق التكامل بين السلع والخدمات، ورفع أرقام النمو، بما يخدم توجهها لبناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة.
 «اصنع في الإمارات» الذي حظي بزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شكَّل فرصة مثالية للمصنعين، والمستثمرين، وقادة الصناعة، لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، وفرص التصدير، وعرض أحدث التطورات والابتكارات الصناعية المتنوعة، كما ساهم في إظهار دور الإمارات المهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية. 
 القطاع الصناعي شكَّل أداة رئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني، كما لعب دوراً حيوياً في مسار التوطين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال مضاعفة الجهود في القطاعين العام والخاص، لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الصناعة الوطنية واستدامتها ورفع تنافسيتها، خاصة في ظل وجود كوادر وشركات وطنية، وتوافر بنية تحتية متقدمة، وإنتاج سلع محلية منافسة في الأسواق إقليمياً وعالمياً.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا بدعم القيادة الرشيدة
الإمارات
الصناعة
اصنع في الإمارات
القطاع الصناعي
آخر الأخبار
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
الرياضة
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
اليوم 13:15
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
الرياضة
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
اليوم 13:14
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع من 2025 بنمو 30%
اقتصاد
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
اليوم 12:21
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اقتصاد
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اليوم 12:14
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
الأخبار العالمية
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©