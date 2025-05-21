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ذياب بن محمد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى سلطان عمان في وفاة والدة السيدة الجليلة

ذياب بن محمد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى سلطان عمان في وفاة والدة السيدة الجليلة
21 مايو 2025 14:57

نقل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، في وفاة والدة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو ذي يزن بن هيثم، وزير الثقافة والرياضة والشباب، في سلطنة عمان، لسموه والوفد المرافق.

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وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن خالص تعازيه ومواساته إلى عموم أسرة آل بوسعيد الكرام، سائلاً المولى عن وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموه، الذي ضم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.
وكان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان قد وصل والوفد المرافق، في وقت سابق اليوم، إلى مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
رئيس الدولة
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