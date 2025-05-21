الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يحضر أفراح الكتبي

منصور بن زايد يحضر أفراح الكتبي
21 مايو 2025 18:55

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة السيد خالد بن لاحج الحلامي الكتبي، وخليفة عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة السيد سلطان سالم المسافري الكتبي، ومحمد راشد بوالظلوع الكتبي إلى كريمة السيد خليفة راشد محيان الكتبي، وذلك في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».
وقدم سموه التهاني للمعاريس وذويهم متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.
حضر الحفل عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوّين، وتخللته عروض متنوّعة قدمتها فرق تراثية.

أخبار ذات صلة
منتخب الإمارات يتوّج بكأس «سلسلة الكريكيت»
«النصر للاستثمار» تجدد «الشراكة العقارية»
المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
.
اقتصاد
«إميرج» و«توربوتيم» توقعان اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية في رأس الخيمة
اليوم 21:24
الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الحصاد الأعلى» منذ 30 عاماً!
الرياضة
الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الحصاد الأعلى» منذ 30 عاماً!
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©