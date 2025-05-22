سيف بن زايد يلتقي بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 وفريق عمله

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 وفريق عمله.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الجاهزية الأمثل للمستقبل وبناء منظومةٍ أمنية أكثر ذكاءً واستباقية، التقيت بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 وفريق عمله، واطلعت على جانب من التقنيات المتقدمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، كما شهدتُ توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Inception التابعة لـ G42، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بشأن إطلاق مبادرة ريادية تهدف لتعزيز قدرات منتسبي الداخلية بمهارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير منظومة العمل الشرطي. هذه المبادرة تُسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوبٍ مسؤولٍ وفعّال لدعم الأمن الشامل، بما يخدم الإنسان والمجتمع والدولة، ويواكب تطلعاتنا نحو بيئة أكثر أمناً وكفاءة، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث نواصل الاستثمار في العقول والمهارات، لترسيخ مكانة الإمارات كمركزٍ عالمي للابتكار، وكنموذجٍ رائد في الاستخدام الإنساني المتوازن للتقنيات الحديثة".