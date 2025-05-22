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ضمن «الفارس الشهم 3» وبدعم من الجمعية الخيرية العالمية.. وصول قافلة مستلزمات المخابز إلى غزة لدعم السكان

ضمن «الفارس الشهم 3» وبدعم من الجمعية الخيرية العالمية.. وصول قافلة مستلزمات المخابز إلى غزة لدعم السكان
22 مايو 2025 13:42

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، بدعم من الجمعية الخيرية العالمية، في خطوة عاجلة لمساندة السكان وتخفيف معاناتهم المتزايدة.

وضمّت القافلة شحنات من الطحين لإعادة تشغيل المخابز التي توقفت عن العمل بسبب نفاد المواد الأساسية، للتخفيف من حدة المجاعة والأزمة الإنسانية المتصاعدة. وتأتي هذه القافلة ضمن جهود عملية «الفارس الشهم 3» الإغاثية لمواجهة الأزمة في قطاع غزة، بعد إغلاق المعابر لأكثر من شهرين، ما تسبب بشلل تام في حركة الإغاثة، ومنع دخول المواد الأساسية، وتسبب ذلك في توقف المخابز عن العمل.

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وتُعد هذه القافلة جزءاً من جهود دولة الإمارات المتواصلة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تهدف إلى تقديم المساعدة العاجلة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومواصلة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما الخبز، الذي يعد من أبرز الأولويات اليومية التي يعاني السكان من نقصه.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
غزة
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