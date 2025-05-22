«العين تستاهل».. حملة للحفاظ على المظهر العام وتعزيز المشاركة المجتمعية

إيهاب الرفاعي (منطقة العين)

أعلنت بلدية مدينة العين، إطلاق حملة «العين تستاهل» للمحافظة على المظهر العام وجمال المدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتي تتضمن 8 مبادرات مجتمعية مختلفة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد الحضري بالإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر البلدية في مدينة العين، بحضور راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وعدد كبير من المديرين التنفيذيين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وتم خلاله استعراض أهم محاور الحملة والخطط التوعوية للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وآليات ومعايير التقييم والقياس؛ للتأكد من نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

وأكد راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن حملة «العين تستاهل»، تحت شعار «كن جزءاً من المدينة وحافظ على نظافتها»، هي حملة توعوية مجتمعية متكاملة تنظمها بلدية مدينة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة العين، والحد من مظاهر التشوّه البصري في المدينة، بشكل ملحوظ، وتعزيز مشاعر الانتماء والمسؤولية لدى السكان والزوار».

ودعا المنعي مختلف وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى القيام بدور محوري في نقل الرسالة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية العام الجاري إلى 7 أهداف رئيسة، منها: تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري، ورفع الوعي بأهمية الإبلاغ عن المشوهات والمخالفات، وتعزيز سلوكيات النظافة والاهتمام بالمظهر العام بين جميع فئات المجتمع، وكذلك تغيير بعض السلوكيات السلبية المرتبطة بالرمي العشوائي والتشويه البصري.