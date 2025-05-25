الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تسيطر على حريق في مصفح

شعار شرطة أبوظبي
25 مايو 2025 17:08

أفادت شرطة أبوظبي بأن فِرقها وهيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع، صباح اليوم الأحد، في منطقة مصفح الصناعية.
وقالت الشرطة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح الأحد، الموافق 25 مايو 2025، في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية".
وأضافت شرطة أبوظبي "لم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان".
كانت الشرطة أفادت، في وقت سابق اليوم، أنها تواصل مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني "التعامل مع حريق اندلع في مستودع في منطقة مصفح الصناعية، حيث تم تأمين الموقع حول الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظاً على السلامة العامة".
وأهابت الشرطة "بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات عند ارتفاع درجات الحرارة
شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في مستودع بمصفح الصناعية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
حريق
مصفح الصناعية
آخر الأخبار
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©