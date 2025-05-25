فرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تسيطر على حريق في مصفح

أفادت شرطة أبوظبي بأن فِرقها وهيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع، صباح اليوم الأحد، في منطقة مصفح الصناعية.

وقالت الشرطة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح الأحد، الموافق 25 مايو 2025، في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية".

وأضافت شرطة أبوظبي "لم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان".

كانت الشرطة أفادت، في وقت سابق اليوم، أنها تواصل مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني "التعامل مع حريق اندلع في مستودع في منطقة مصفح الصناعية، حيث تم تأمين الموقع حول الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظاً على السلامة العامة".

وأهابت الشرطة "بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".