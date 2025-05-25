انخفاض درجات الحرارة على السواحل غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 00:12، والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

كما يكون الموج في بحر عمان، خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 20:13، والجزر الأول عند الساعة 14:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 70 15

دبي 43 32 65 20

الشارقة 44 28 75 25

عجمان 39 30 80 30

أم القيوين 41 27 80 30

رأس الخيمة 43 28 70 25

الفجيرة 38 30 65 20

العـين 46 32 55 10

ليوا 47 27 65 10

الرويس 41 26 75 15

السلع 39 27 70 10

دلـمـا 39 29 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 38 27 80 45

أبو موسى 38 28 80 45.