حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للسلطنة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. جرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استعراض العلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وأكد الجانبان أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في دفع مسيرة التعاون والشراكة، واكتشاف مزيد من الفرص نحو تحقيق نجاحات مشتركة جديدة، منوهاً سموه بالتطور الإيجابي والنموذجي المستمر في العلاقات الإماراتية العُمانية، وما تشهده من تقدم في شتى المجالات التنموية، انطلاقاً من إيمان الطرفين بوحدة المصير وحرصهما الأكيد على القيام بكل ما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات وسلطنة عُمان، معرباً سموه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً جديداً في مجالات التعاون كافة، وبما يخدم تطلعات الجانبين نحو المستقبل المزدهر المنشود. وتطرق اللقاء إلى استعراض أوجه التعاون في المجال الدفاعي، وسبل دعمه وتطويره من خلال المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مع تأكيد أهمية تبادل الخبرات والمعارف العسكرية، وتطوير المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية للعسكريين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في تنفيذ مختلف المهام الميدانية، وفق أفضل المعايير العالمية. وبحث الجانبان أيضا عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تستدعيه من مضافرة الجهود الدولية من أجل إقرار السلام الشامل والعادل، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سعادة الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة ⁠اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، وسعادة اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، وسعادة خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع.