في ختام زيارته السلطنة.. حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها ذي يزن بن هيثم تكريماً لسموه

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، تكريماً لسموه والوفد المرافق، وذلك في قصر البستان بالعاصمة مسقط.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن شكره لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بعمق الروابط الأخوية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والعُماني، وحرص الجانبين على الاستمرار في اكتشاف آفاق جديدة تدعم الشراكة المتنامية بين البلدين.

حضر المأدبة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق.