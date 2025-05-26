«قضاء أبوظبي» تطلق الهوية الجديدة «إدماج» لمنتجات مراكز الإصلاح والتأهيل

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، الهوية الجديدة لمنتجات مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مسمى «إدماج»، في خطوة تعكس التوجه المستدام نحو تعزيز فرص نزلاء المراكز للعودة الفاعلة والإيجابية إلى المجتمع.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض خطة تطوير برامج التأهيل والإنتاج داخل المراكز، وآليات ترويج منتجات النزلاء ضمن هوية موحدة تواكب أهداف الدمج المجتمعي، وتدعم فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال المستشار يوسف العبري، إن إطلاق الهوية الجديدة «إدماج»، يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة ترسيخ دور مراكز الإصلاح كمؤسسات تأهيلية رائدة تسهم في إعادة بناء الإنسان، وتمكينه من أداء دور فاعل في مجتمعه. وأضاف أن «إدماج» يجسد تطبيقاً عملياً لاستراتيجية شاملة، تهدف إلى تطوير برامج الإصلاح والتأهيل وتحويلها إلى منصات داعمة للنزلاء في بناء حياة جديدة قائمة على المهارات والعمل والإنتاجية، بما يعكس الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للبرامج التأهيلية.

وأكد المستشار العبري، حرص مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي على تهيئة بيئة إصلاحية متكاملة ترتكز على التعليم والتدريب والإنتاج؛ بهدف تمكين النزلاء من اكتساب المهارات والمعارف التي تعزز تفاعلهم مع محيطهم ومشاركتهم البناءة، على نحو يدعم الاستقرار المجتمعي، ويغرس قيم التسامح والتعايش.