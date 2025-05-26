الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يحضر حفل استقبال قمة «كوالالمبور» في ماليزيا

سعود بن صقر يحضر حفل استقبال قمة «كوالالمبور» في ماليزيا
26 مايو 2025 23:01

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة استضافة بلاده قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إلى جانب القمة الثلاثية التي تجمع مجلس التعاون، و«الآسيان»، وجمهورية الصين الشعبية.

وتبادل سموه مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بدول رابطة «الآسيان»، والصين.

أخبار ذات صلة
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يصل ماليزيا للمشاركة في قمتي «الخليج -الآسيان» و«الخليج - الآسيان - الصين»
الإمارات يُتوَّج بلقب دوري تحت 13 سنة «ج»

حضر حفل الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
كوالالمبور
قمة كوالالمبور
ماليزيا
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©