محمد الشرقي يفتتح أول منشأة متخصصة للجير الحي في الفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور البارز للإمارة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكانتها الرائدة كمركزٍ عالميٍ في مجال الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مصنع «باور إنترناشونال»، أول منشأة للحجر الجيري في إمارة الفجيرة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمشاريع الصناعية المتقدمة والمتخصصة التي تسهم في دعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الفجيرة، والدولة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالي التعدين والصناعات التحويلية على الصعيد المحلي والدولي.

من جانبه، أكد السيد نيكونج باثوال، المدير العام للمصنع، أنّ نجاح هذا المشروع جاء نتيجة دعم حكومة الفجيرة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادتها الرشيدة؛ بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، مشيراً إلى أن المصنع يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، واضعاً الاستدامة والسلامة والتميّز التشغيلي في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن المصنع يعمل باستخدام أحدث التقنيات المخصصة في استخلاص الجير الحي من الحجر الجيري، وأن الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى تبلغ 120 ألف طن سنوياً، معلنا عن إضافة خط إنتاج ثانٍ بنفس الطاقة الإنتاجية في مرحلةٍ ثانية والمقرر تنفيذها بحلول عام 2026، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 240 ألف طن سنوياً.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن افتتاح المصنع يُمثل محطة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة بتوظيف الموارد الطبيعية بشكل فعال، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

ولفت إلى أن التوجهات المستقبلية للمؤسسة تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الابتكار الصناعي، وتوسيع آفاق السوق المحلي والعالمي، بما يعزز مكانة إمارة الفجيرة كمركزٍ صناعي رائد يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 و2071.

من جانبه، أكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن المشاريع التنموية التي شهدتها الفجيرة في الفترة الماضية وستشهدها في الفترة القادمة تعكس الحلول الصناعية المبتكرة في تحقيق التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وفق تطلعات وتوجهات حكومة الفجيرة.

وأوضح أن المصنع سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتوفير منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، حيث يمثل مصنع باور إنترناشونال إضافة نوعية إلى قطاع التعدين في الفجيرة، باعتباره أول مصنع متخصص في إنتاج الجير الحي في الإمارة، ويدخل في العديد من الصناعات الحيوية والمتمثلة في الصناعات الغذائية والكيميائية ومعالجة المياه، إلى جانب صناعة مواد البناء كالإسمنت والسيراميك وصناعة الزجاج.

حضر افتتاح المنشأة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المدراء والمسؤولين في حكومة الفجيرة.