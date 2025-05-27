الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تفوز بجائزة التألق العالمية 2025

مقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
28 مايو 2025 01:36

دبي (الاتحاد) 
حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الاتصال والتسويق، إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بفوزها بجائزة التألق العالمية 2025 من الفئة الذهبية، وذلك ضمن إعلان نتائج الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن، والتي تعدّ من أرقى الجوائز العالمية التي تحتفي بالريادة والابتكار والنمو المستدام في العديد من المجالات، وقد نالت المؤسسة الجائزة ضمن فئة الاتصال والعلاقات العامة، في خطوة تعكس ريادتها في تطوير منظومة اتصال حكومي فعالة، وتعزز مكانتها على خريطة التميز العالمي في الاتصال المؤسسي.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة
الإمارات تشارك في اجتماع عربي لتقييم الأطر القانونية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب

وفي هذا السياق، أكد راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة يمثل تتويجاً لنهج استراتيجي متكامل تقوده المؤسسة لتطوير منظومة اتصال مؤسسي مرنة وشاملة، مبنية على تحليل البيانات وتوظيف الابتكار في بناء المحتوى؛ بهدف بناء جسور تواصل مستدامة مع الجمهور، من خلال رسائل إعلامية مؤثرة تعزز الهوية المؤسسية وترسخ صورتها الإيجابية على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجيات الاتصال الحكومي والرقمي الوطنية.
وتمكنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال السنوات الثلاث الماضية، من حصد أكثر من 10 جوائز محلية وعالمية مرموقة في مجال الاتصال الحكومي والرقمي، من بينها جائزة التميز الدولية للحكومات الذكية 2022 عن فئة «محتوى الحكومة الرقمية»، وجائزة جلوبال إكسلنس العالمية عن فئتي «الموقع الإلكتروني» و«قنوات التواصل الاجتماعي»، وجائزة ماركوم العالمية 2023 عن فئة «الاتصال الاستراتيجي - برامج الاتصال»، بالإضافة إلى اعتماد آيزو 9001 في إدارة المحتوى الرقمي، ما يعكس استدامة نهج التميز والتطوير المؤسسي في أداء المؤسسة الاتصالي.
ويُعدّ هذا الفوز محطة مفصلية جديدة تؤكد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المستمر بالتميز والابتكار في كافة أنشطتها الاتصالية، وتعزز مكانتها كجهة صحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، تسعى إلى تعزيز صحة المجتمع عبر رسائل إعلامية فعالة ومؤثرة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©