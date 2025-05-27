«الإمارات الصحية» تفوز بجائزة التألق العالمية 2025

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الاتصال والتسويق، إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بفوزها بجائزة التألق العالمية 2025 من الفئة الذهبية، وذلك ضمن إعلان نتائج الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن، والتي تعدّ من أرقى الجوائز العالمية التي تحتفي بالريادة والابتكار والنمو المستدام في العديد من المجالات، وقد نالت المؤسسة الجائزة ضمن فئة الاتصال والعلاقات العامة، في خطوة تعكس ريادتها في تطوير منظومة اتصال حكومي فعالة، وتعزز مكانتها على خريطة التميز العالمي في الاتصال المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكد راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة يمثل تتويجاً لنهج استراتيجي متكامل تقوده المؤسسة لتطوير منظومة اتصال مؤسسي مرنة وشاملة، مبنية على تحليل البيانات وتوظيف الابتكار في بناء المحتوى؛ بهدف بناء جسور تواصل مستدامة مع الجمهور، من خلال رسائل إعلامية مؤثرة تعزز الهوية المؤسسية وترسخ صورتها الإيجابية على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجيات الاتصال الحكومي والرقمي الوطنية.

وتمكنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال السنوات الثلاث الماضية، من حصد أكثر من 10 جوائز محلية وعالمية مرموقة في مجال الاتصال الحكومي والرقمي، من بينها جائزة التميز الدولية للحكومات الذكية 2022 عن فئة «محتوى الحكومة الرقمية»، وجائزة جلوبال إكسلنس العالمية عن فئتي «الموقع الإلكتروني» و«قنوات التواصل الاجتماعي»، وجائزة ماركوم العالمية 2023 عن فئة «الاتصال الاستراتيجي - برامج الاتصال»، بالإضافة إلى اعتماد آيزو 9001 في إدارة المحتوى الرقمي، ما يعكس استدامة نهج التميز والتطوير المؤسسي في أداء المؤسسة الاتصالي.

ويُعدّ هذا الفوز محطة مفصلية جديدة تؤكد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المستمر بالتميز والابتكار في كافة أنشطتها الاتصالية، وتعزز مكانتها كجهة صحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، تسعى إلى تعزيز صحة المجتمع عبر رسائل إعلامية فعالة ومؤثرة.