«طرق دبي» تطبق الحجز المسبق لفحص المركبات

فعلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تطبيق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات عبر تطبيقها الذكي (RTA Dubai) أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، لتكون إلزامية في جميع مراكز الفحص الفني بالإمارة بدءاً من 2 يونيو 2025.

وذكرت «الهيئة» أنه في حالة اختيار المتعاملين التوجه بشكل مباشر ودون حجز مسبق، فإنه يتم تقديم خدمة اختيارية للمتعاملين في 19 مركزاً بمقابل رسم إضافي بقيمة 100 درهم فقط.

وتتوافر خدمة الفحص الفني عبر الحجز المسبق للمواعيد في 8 مراكز أخرى مع عدم توفر الخدمة الاختيارية في هذه المراكز الثمانية، وهي (واصل العربي سنتر وند الحمر، شامل العاضد والمحيصنة وند الحمر، المميز المزهر، وتسجيل الطوار والمنخول).

وقد وسّعت «الهيئة» هذه الخدمة بعد النجاح الملموس في توفير الوقت والجهد الذي حققته المرحلة التجريبية للمبادرة، والتي تم إطلاقها شهر أكتوبر من العام الماضي في مركزي تسجيل (القصيص) و(البرشاء) فقط. وتهدف الهيئة من توسعة نطاق إلزامية تطبيق الخدمة في مراكز فحص المركبات إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي يستفيد منها شريحة كبيرة من السكان، وتحقيق السعادة للمتعاملين من مُلاّك المركبات ومساعدتهم في تقليل فترات الانتظار بالفحص الفني للمركبات.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية من تطبيق المبادرة، التي استمرت 6 أشهر، انخفاضاً ملحوظاً في معدل زمن انتظار المتعاملين لمعاملات الفحص الفني في مركزي (القصيص والبرشاء)، بلغ نحو 46%، وفي نسبة الإشغال لمعاملات الفحص الفني الفعلية، مقارنة بإجمالي السعة المتوافرة بنحو 15%.

وقال قيس الفارسي مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، إن مخرجات المرحلة التجريبية للخدمة، أثبتت تحسناً واضحاً ونقلة نوعية إيجابية فيما يخص تقليل الازدحام بشكل ملحوظ وفعال داخل المراكز خاصة في أوقات الذروة، التي كانت تمثل إحدى أكبر التحديات في مراكز الفحص الفني.

وأشار إلى عدة فوائد مرجّوة من تطبيق المبادرة على غالبية مراكز الفحص الفني، من أبرزها، توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتخفيض زمن الانتظار بمراكز الفحص بنحو 40%، وتوقع تحسن في نسب الإشغال خاصة في المراكز التي تجاوزت نسبة الإشغال بها 80%.

وقال إن «الهيئة» فعلت نظام الحجز المسبق بمراكز الفحص الفني بشكل إلزامي على جميع فئات المتعاملين والمركبات، باستثناء مركبات أصحاب الهمم وكبار السن، من المواطنين والمقيمين المسجلة بإمارة دبي فقط، فلا يُتَطَلَّب منهم حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات، وذلك في إطار حرص «الهيئة» على تسهيل تقديم الخدمات لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات ودون حجز مسبق لفحص مركباتهم.