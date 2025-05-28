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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة

رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة
28 مايو 2025 11:42

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قصر البحر في أبوظبي فريق هجن الرئاسة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

واطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات 2024 2025، التي أقيمت في ميادين الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما حققته هجن الرئاسة من إنجازات متميزة، مثمّناً جهود الفريق، التي كان لها الأثر الإيجابي في أدائها في مختلف السباقات التي خاضتها. وأكد سموه أن الاهتمام برياضة سباقات الهجن يأتي من منطلق ارتباط هذه الرياضة العربية الأصيلة بمنظومة التراث والموروث الشعبي وتجذرها في هويتنا الوطنية، بجانب الحفاظ على مكونات تراثنا وغرسها لدى الأجيال.

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