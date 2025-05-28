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رئيس الدولة يستقبل الفائزين في مسابقات «أمير الشعراء» و«شاعر المليون» و«المنكوس» ولجان تحكيمها

رئيس الدولة يستقبل الفائزين في مسابقات «أمير الشعراء» و«شاعر المليون» و«المنكوس» ولجان تحكيمها
28 مايو 2025 11:47

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الفائزين في مسابقتي«أمير الشعراء» و«شاعر المليون» في الموسم الحادي عشر، و«برنامج المنكوس» في الموسم الرابع، إضافة إلى لجان تحكيم هذه المسابقات. وتبادل سموه مع الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - الأحاديث حول أهمية مثل هذه المسابقات في تعريف الأجيال بالموروث الشعبي والتراثي الثقافي الغني، بجانب تعزيز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

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وهنأ سموه الفائزين في المسابقات التراثية والثقافية، مؤكداً أنها تعد رافداً مهماً للمشهد الثقافي في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وتسهم في إبراز المواهب وإيجاد منصة تفاعلية مهمة بين الشعراء والجمهور، بجانب تشجيع الدراسات النقدية والإسهامات البحثية المهتمة بهذه الأنواع الأدبية حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
رئيس الدولة
شاعر المليون
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