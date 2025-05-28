البعثة الرسمية للحج تصل إلى السعودية وتستعد لخدمة حجاج الدولة

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء البعثة الرسمية للحج إلى مضاعفة الجهود في خدمة حجاج الدولة، والحرص على تسهيل أدائهم المناسك، والتفاني لتمكينهم من أداء فريضة الحج بسهولة وطمأنينة ويسر، حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد معاليه لأعضاء البعثة أن خدمة ضيوف الرحمن فضل يتمنى كل إنسان أن يحظى به، وفرصة سانحة لبذل المعروف واكتساب والأجر والثواب المضاعف، داعياً إياهم إلى إبداء حسن النية والعمل وقال: «أروا ربكم ووطنكم ومجتمعكم خيراً، وأخلصوا في أعمالكم، وسخروا كل الوسائل المتاحة لخدمة الحجاج بتميز وجودة، وبادروا بتذليل الصعاب وتخطي العقبات والتحديات بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة ويحقق الرضا لحجاج الدولة».



وغادر أعضاء البعثة الرسمية للحج عبر مطار دبي الدولي، ووصلوا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وباشروا أداء مهامهم بالاستعداد لخدمة حجاج الدولة ومتابعة شؤونهم في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، والتحضير الأمثل لاستقبالهم في منى وعرفات، ووضع الخطط التي توفر الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.